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Возле будущего KFC в "Башне Минска" вырубают деревья
07.09.2017 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Скоро в одной из «Бешен Минска» откроется двухэтажный KFC, но не все довольны приходом туда куриного фастфуда. Некоторых минчан возмутило, что во дворе на неделе вырубили шесть деревьев, а сегодня работы продолжились. Мы узнали, на основании чего это происходит.
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— Таких ресторанов KFC нет в Беларуси, и есть только один в СНГ. Это 600-й ресторан KFC в СНГ (в Москве. — Прим. TUT.BY). Гости заметят изменения интерьера, который в большей степени приближен к интерьеру полносервисного ресторана. Он более уютный, в отделке используется натуральный дуб. Интерьер располагает к общению и более длительному пребыванию, — рассказывал раньше TUT.BY гендиректор «Бел Фуд Сервиса».
Некоторые минчане заметили, что во время строительных работ во дворе за будущим KFC срубили шесть деревьев. Противники этого создали в интернете
Директор «Бел Фуд Сервиса» Сергей Дутин говорит, что для прокладки подземного кабеля им не пришлось удалять ни одного дерева. Растения же потом вырубили «по разным причинам», но на основании обследования и заключения «соответствующей организации».
— Все осуществляется в рамках законодательства и, безусловно, компенсационные посадки будут и будут в объемах, превышающих удаление. Это мы обязательно проконтролируем сами.
Дутин заверил, что более подробно о причинах вырубки и благоустройстве двора скоро расскажут на пресс-конференции по поводу открытия KFC на Кирова.
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Во дворе рубят и это возмутило некоторых минчан. Узнали, на основании чего это делается.
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