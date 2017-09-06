Белорусы все чаще страхуют свое здоровье

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Обязательное медицинское страхование отсутствует в Беларуси, однако есть бесплатная государственная медицина.

В эфире радио Sputnik Беларусь эксперты в сфере страхования обсудили вопрос страхования белорусами личного и коллективного здоровья.

Тем не менее, по словам директора компании "Универсальный страховой брокер" Дмитрия Мазура, сегодня бешеными темпами развивается добровольное медицинское страхование: человек заключает договор со страховой компанией, а она обязуется все расходы в случае "внезапного расстройства здоровья" покрыть.

При обращении граждан к страховым брокерам, человек получит рекомендации и по определенным болезням, срокам, случаям, медцентрам, ценам. Кроме того, медстраховку можно оформить не только физлицам, но и на целые фирмы.

"Работодатель очень экономит на налогах. У него есть два варианта: платить добросовестно налоги либо, на них официально сэкономив, дать сотруднику иметь возможность медицинского страхования. Таким образом работодатель формирует мотивирующую для сотрудника среду. Человек, имея медицинскую страховку, знает как минимум пять медицинских центров, в которые бы он хотел обратиться. С наличием медицинской страховки вопрос будет решен быстро: лишних услуг никто не пропишет, лишних денег человек не заплатит, так как медучреждение будет контролировать страховая компания", — заявил директор компании "Универсальный страховой брокер" Игорь Барташевич.

При наличии такого вида страхования работодатель будет знать, где его сотрудник и что с ним произошло.