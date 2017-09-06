БГУ присоединился к Великой хартии европейских университетов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет присоединился к Великой хартии европейских университетов. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

Присоединение БГУ к хартии способствует реализации принципов Европейского пространства высшего образования, оптимизирует процесс интеграции университета в международную образовательную систему, отметили в Белгосуниверситете.

Церемония подписания состоялась во время международной конференции "Университетские ценности для сегодняшнего дня: центрально-европейские перспективы и проблемы" в Печском университете в Венгрии. Всего хартию на форуме подписали 11 вузов, в том числе Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины.

Великая хартия европейских университетов принята в Болонье (Италия) в 1988 году в ознаменование 900-летия Болонского университета. Цель документа - унификация образовательных систем, политики развития европейского университетского сообщества.-0-