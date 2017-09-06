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Бизнес-империя Аверьянова: чем занимался опальный бизнесмен?

07.09.2017 17:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 сен — Sputnik. Как стало известно в четверг, в отношении белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова возбуждено уголовное дело — он и его коммерческие структуры подозреваются в неуплате налогов. Шесть руководителей компаний Аверьянова задержаны, однако сам бизнесмен живет за границей. Чем известен Аверьянов — в специальном обзоре Sputnik.

Бизнес-империя Аверьянова: чем занимался опальный бизнесмен?
© Sputnik / Виктор Толочко
Возбуждено дело против бизнесмена Юрия Аверьянова

Начало бизнес-карьеры

Свою карьеру Аверьянов начал строить еще в 1987 году. Тогда предприниматель организовывал бригады рабочих-"шабашников", которые, помимо работы в сельском хозяйстве, занимались строительством свинарников, реставрациями и другим.

По-настоящему крупный финансовых успех пришел к бизнесмену в 1991-м — он тогда открыл вещевой рынок на стадионе "Динамо". Через пару лет он перенес стихийный автомобильный рынок в микрорайон Малиновка и занялся им — к слову, крупнейшим авторынком страны. Позже он создал и авторынок в Уручье.

Успех и клубы

В "нулевых" годах Аверьянов заметно расширил поле деятельности: он создал первый в стране боулинг-клуб, первый рекламный LED-экран в столице появился именно благодаря ему. Также занимался Аверьянов клубами "Африка", Madisson и другими.

Позже Аверьянов открыл и первый в городе частный парк развлечений Dreamland, в котором недавно появился аквапарк.

В списке его бизнес-интересов также была дистрибуция одежды, автокинотеатр и проекты за границей — последние годы он проживал в Европе, где, по разным сведениям, пытался заняться пищевым производством. Когда-то он жил и в США — когда в отношении него впервые возбуждали уголовное дело.

Старые "грехи" Аверьянова

В начале "нулевых" в отношении Аверьянова уже возбуждали уголовное дело — он подозревался в том, что требовал с предпринимателей деньги за получение мест на своих рынках. Нескольких топ-менеджеров его компаний тогда также арестовывали, но сам Аверьянов бежал из страны.

Вернулся в Беларусь Аверьянов через несколько лет — когда стало известно, что его вина не доказана. Некоторое время бизнесмен достаточно успешно занимался бизнесом и попадал в том числе в топ-50 успешных бизнесменов страны. В последний год он и вовсе исчез из этого рейтинга.

О проблемах Юрия Аверьянова впервые начали говорить несколько лет назад: у бизнесмена были крупные долги по кредитам, а одну из его компаний объявляли банкротом. Появлялась информация и о проблемах с налогами, однако завели дело против предпринимателя только в августе 2017-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Аверьянов занимается автомобильными и строительными рынками, также владеет клубами и парками - его "портфель" достаточно велик.

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