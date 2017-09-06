Ryanair меняет правила провоза: с 1 ноября только одна сумка в ручной клади

Нововведение авиакомпания-лоукостер объяснила тем, что пассажиры проносят на борт по две большие сумки и тем самым задерживают посадку.



Фото: Reuters

С 1 ноября пассажиры Ryanair не смогут больше провозить в ручной клади две сумки. О нововведении авиакомпания сообщила на собственном сайте. Если сейчас пассажир может бесплатно взять на борт небольшой чемодан и сумку (размером 55×40×20 и 35×20×20 сантиметров), то вскоре это будет запрещено. Новые правила перевозки: один пассажир — одна ручная кладь. Исключение только для родителей младенцев — они смогут взять на борт дополнительно сумку в пять килограммов. Остальным пассажирам вторую сумку разрешат бесплатно сдать в грузовой отсек самолета.

— Слишком много клиентов стараются использовать возможность и проносят в ручной клади по две большие сумки. Тем самым создавая высокий коэффициент нагрузки, например в августе он составил 97%. Из-за этого не хватает мест для ручной клади на верхних полках, что приводит к задержке посадки в самолет, — говорится в заявлении пресс-службы Ryanair .

Ryanair также снижает цены на провоз багажа с 35 евро до 25 евро, при этом увеличивает разрешенный вес багажа с 15 до 20 килограммов.

Напомним, ближайшие аэропорты, из которых летает лоукостер Ryanair, находятся в Польше и Литве.