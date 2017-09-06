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Задержаны пятеро партнеров сбежавшего из страны бизнесмена Аверьянова
07.09.2017 17:13 — Новости Общества | БДГ
Следственный комитет принял к производству расследование уголовного дела о крупной неуплате налогов белорусским бизнесменом Юрием Аверьяновым и еще пяти бизнесменами. Задержаны все, кроме самого миллионера.
Как сообщает пресс-служба СК, задержано пять человек. Сам Аверьянов в Беларуси давно не появляется - он успел уехать за границу.
“Следственным комитетом Республики Беларусь принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур. Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий заключены под стражу шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий «Madison Royal Club» и другие”, - говорится в
Стоит отметить, что накануне белорусские СМИ сообщили информацию о предполагаемом задержании управляющего клуба Madison Алексея Плескачевского. Сегодня информация официально подтвердилась. В частности, сообщалось, что 2 сентября сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области провели обыски в Madison Club и некоторых связанных с клубом компаниях. После допроса в ДФР Плескачевский был перевезен в СИЗО КГБ, а дело против него передано в Следственный комитет, сообщала накануне
Ранее СМИ также писали о том, что бизнесмен Аверьянов, сбежавший из страны, обвинял неких неприятелей в рейдерском захвате своего бизнеса, банки же обвиняли его в невыплатам по кредитам.
Официально речь шла про недовольство кредиторов, которые рублем
Кстати, Аверьянов уже проделывал фокус с отъездом из Беларуси в трудные времена для себя и своих партнеров: в начале 2000-ых на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры авторынка в Малиновке, который принадлежит Аверьянову. Их обвиняли в вымогательстве, были претензии по налогам. Аверьяновна тогда объявили в розыск, а через два он сам вернулся в Беларусь. Дорасследование уголовного дела его вины не доказало.
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Следственный комитет принял к производству расследование уголовного дела о крупной неуплате налогов белорусским бизнесменом Юрием Аверьяновым и еще пяти ...
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