ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержаны пятеро партнеров сбежавшего из страны бизнесмена Аверьянова

07.09.2017 17:13 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет принял к производству расследование уголовного дела о крупной неуплате налогов белорусским бизнесменом Юрием Аверьяновым и еще пяти  бизнесменами. Задержаны все, кроме самого миллионера.

Как сообщает пресс-служба СК, задержано пять человек. Сам Аверьянов в Беларуси давно не появляется - он успел уехать за границу.

Следственным комитетом Республики Беларусь принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур. Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий заключены под стражу шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий «Madison Royal Club» и другие”, - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Стоит отметить, что накануне белорусские СМИ сообщили информацию о предполагаемом задержании управляющего клуба Madison Алексея Плескачевского. Сегодня информация официально подтвердилась. В частности, сообщалось, что 2 сентября сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области провели обыски в Madison Club и некоторых связанных с клубом компаниях. После допроса в ДФР Плескачевский был перевезен в СИЗО КГБ, а дело против него передано в Следственный комитет, сообщала накануне «Беларуская праўда»,

Ранее СМИ также писали о том, что бизнесмен Аверьянов, сбежавший из страны, обвинял неких неприятелей в рейдерском захвате своего бизнеса, банки же обвиняли его в невыплатам по кредитам.

Официально речь шла про недовольство кредиторов, которые рублем поддержали многочисленные бизнес-проекты Аверьянова. в 2010 году ЗАО «Торговый мир — «Кольцо» заключило с Минским облисполкомом инвестиционный договор на строительство второй очереди рынка в Малиновке. Среди кредиторов проекта значатся «Белагропромбанк» и «БПС-Сбербанк». Последний также дал в долг бизнесмену на строительство аквапарка в минском Dreamland. Однако оба проекта оказались сложно-осуществимыми, на них повлиял кризис и девальвации. В 2016 появилась информация о том, что бизнесменом заинтересовались правоохранители, но он к тому времени уже покинул страну.

Кстати, Аверьянов уже проделывал фокус с отъездом из Беларуси в трудные времена для себя и своих партнеров: в начале 2000-ых на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры авторынка в Малиновке, который принадлежит Аверьянову. Их обвиняли в вымогательстве, были претензии по налогам. Аверьяновна тогда объявили в розыск, а через два он сам вернулся в Беларусь. Дорасследование уголовного дела его вины не доказало.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет принял к производству расследование уголовного дела о крупной неуплате налогов белорусским бизнесменом Юрием Аверьяновым и еще пяти ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бизнес-империя Аверьянова: чем занимался опальный бизнесмен?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика