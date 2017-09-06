Задержаны пятеро партнеров сбежавшего из страны бизнесмена Аверьянова

Следственный комитет принял к производству расследование уголовного дела о крупной неуплате налогов белорусским бизнесменом Юрием Аверьяновым и еще пяти бизнесменами. Задержаны все, кроме самого миллионера.

Как сообщает пресс-служба СК, задержано пять человек. Сам Аверьянов в Беларуси давно не появляется - он успел уехать за границу.

“Следственным комитетом Республики Беларусь принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур. Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий заключены под стражу шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий «Madison Royal Club» и другие”, - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Стоит отметить, что накануне белорусские СМИ сообщили информацию о предполагаемом задержании управляющего клуба Madison Алексея Плескачевского. Сегодня информация официально подтвердилась. В частности, сообщалось, что 2 сентября сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области провели обыски в Madison Club и некоторых связанных с клубом компаниях. После допроса в ДФР Плескачевский был перевезен в СИЗО КГБ, а дело против него передано в Следственный комитет, сообщала накануне «Беларуская праўда» ,

Ранее СМИ также писали о том, что бизнесмен Аверьянов, сбежавший из страны, обвинял неких неприятелей в рейдерском захвате своего бизнеса, банки же обвиняли его в невыплатам по кредитам.

Официально речь шла про недовольство кредиторов, которые рублем поддержали многочисленные бизнес-проекты Аверьянова. в 2010 году ЗАО «Торговый мир — «Кольцо» заключило с Минским облисполкомом инвестиционный договор на строительство второй очереди рынка в Малиновке. Среди кредиторов проекта значатся «Белагропромбанк» и «БПС-Сбербанк». Последний также дал в долг бизнесмену на строительство аквапарка в минском Dreamland. Однако оба проекта оказались сложно-осуществимыми, на них повлиял кризис и девальвации. В 2016 появилась информация о том, что бизнесменом заинтересовались правоохранители, но он к тому времени уже покинул страну.

Кстати, Аверьянов уже проделывал фокус с отъездом из Беларуси в трудные времена для себя и своих партнеров: в начале 2000-ых на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры авторынка в Малиновке, который принадлежит Аверьянову. Их обвиняли в вымогательстве, были претензии по налогам. Аверьяновна тогда объявили в розыск, а через два он сам вернулся в Беларусь. Дорасследование уголовного дела его вины не доказало.