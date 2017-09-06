Криминальный авторитет в Барановичах приговорен к 5 годам колонии

Суд в Барановичах вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хулиганстве и насилии в отношении сотрудников милиции, сообщает БЕЛТА. Один из фигурантов позиционировал себя как криминального авторитета.

Обвиняемыми по делу проходили трое местных жителей возрастом 29 и 32 года.

Младшего из них суд признал виновным по ч. 2, 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Два его подельника получили условные сроки. Один, в соответствии с ч.2 ст. 339 и ст. 364 УК, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Второй признан виновным по ч.2 ст. 339 УК и осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на такой же срок.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уточняется, что 29-летний фигурант этого уголовного дела был задержан при силовой поддержке ОМОНа в конце мая за драку в кафе. Мужчина имел определенный статус в криминальной среде, позиционировал себя как «смотрящий за городом», занимался рэкетом и вымогательством.

По данным милиции, за определенную плату мужчина оказывал криминальное покровительство индивидуальным предпринимателям, участвовал в разрешении конфликтных ситуаций между конкурентами. Раньше гражданин был судим за вымогательство и сопротивление сотрудникам милиции.