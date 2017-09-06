Столичный плотник делает арт-объекты из мусора. Ко Дню города он презентовал новые работы

В 2016 году мы писали о работах столичного плотника Евгения Остапенко, которые он делает в свободное время и дарит городу. В честь 950-летия Минска он сделал две новые работы — «Исторические часы» и «Мельницу». Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Евгений Остапенко работает плотником ЖЭУ-2 Первомайского района. За свои деньги и в свободное время он делает арт-объекты, грубо говоря, из мусора. Например, среди его работ есть ладья, скворечники и герои сказок. К 950-летию Минска он сделал две новые работы.

Во-первых, это 15-килограммовые «Исторические часы». Верх «циферблата» украшает знаменательная для всех минчан цифра 950. По другую сторону выведена еще одна известная дата, приуроченная к юбилею белорусского книгопечатания, — 500. В центре — зубр, а по периметру — столетия в римских цифрах и фигурки, символизирующие исторические события и эпохи.

— Когда б вы знали, из какого сора… — улыбается он.



Фото с сайта minsknews.by

— Основание сделал из строительного поддона. Фигурки рыцаря, солдата, крепостного крестьянина и другие приобрел на «Поле чудес» в Ждановичах, клепки — в хозтоварах. Использовал ножки от старого дивана, ручки в виде украшений — от дверок шкафа. Эту мебель выбросили во двор жильцы. Узоры на «часах», зубра вырезал сам. Мастерил, когда выдавалась свободная минута, — по вечерам, в выходные. Справился за месяц.

Одновременно он работал над «Мельницей». Лопасти изготовил из дверных наличников, ось — от стиральной машины.



Фото с сайта minsknews.by

— Хочу преподнести эти работы в дар городу к его 950-летию, — говорит Астапенко.

Вариантов несколько: новые скульптуры установят возле школы, библиотеки или других заведений на видном месте. Так выглядят его другие работы.

















Пока беседовали возле ЖЭУ, подошли несколько местных жительниц. Они тепло поздоровались Астапенко.

— Столько радости доставляют поделки детям! А на вашем корабле не только внуки, но и правнуки наши будут «плавать». Такого чуда раньше не видали, — сказала Эльвира Неверовская, проживающая в доме на улице Калиновского.

— Давно и с большим интересом следим за вашим творчеством, — добавляет Таисия Минич из дома на Независимости. — Ждем новых работ. Знаем, где ваша мастерская, приносим к ней разные вещи, которые могут вам пригодиться в работе, — кусочки кожзама, линолеума, ручки от мебели и прочие полезные железки. Вам бы группу учеников набрать, обучить ремеслу.

Но у него другие мысли.

— Как бы бросить клич по всем ЖЭУ, чтобы их руководство поддерживало, поощряло работников, которые в свободное время что-то создают для благоустройства дворовых территорий. Ведь зачастую все строится на чистом энтузиазме. А жителям приятно, особенно детишкам. Мне повезло: ЖКХ Первомайского района предоставило мастерскую, электроинструмент, помогает материалами, за что очень благодарен.