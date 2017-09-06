«Не представляется возможным» — так министерство культуры ответило минчанину, который просил как можно быстрее начать спасать рушащийся иезуитский костел в Мстиславле. И пока районные власти просят облисполком хотя бы прислать специалистов для обследования 260-летнего здания, активисты собирают деньги на ремонт историко-культурной ценности.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Открытое видеообращение к министру культуры Беларуси Борису снял и опубликовал уроженец Мстиславля Денис Костюкевич. Он давно ведет видеоблог о городе, в котором прошло его детство, и особенно переживает за древнюю архитектуру, которой ценен Мстиславль.

Увидев разрушающуюся крышу костела в 2016 году, Костюкевич попросил Минкульт выделить деньги на ее ремонт. Ему ответили, что денег нет. Через год Денис застал 260-летнее здание в еще более удручающем состоянии: рухнули колонна и арки со сводом. «Если подождать еще год, то сохранять будет уже нечего», — обратился минчанин к Борису Светлову. Ответ за год не изменился.

Выделить средства из республиканского бюджета на «вышеозначенную историко-культурную ценность не представляется возможным», значится в письме за подписью заместителя министра культуры Александра Яцко.

В ответе также указано, что в июне Министерство культуры «предложило Мстиславскому райисполкому проработать с собственником историко-культурной ценности вопрос и принять меры по привлечению ресурсов общественных и коммерческих организаций, спонсоров, инвесторов […] для создания условий по обеспечению сохранности объекта наследия, в том числе и по разработке проектно-сметной документации».

У Дениса Костюкевича есть видео начала реконструкции храма в прошлом веке и того, как костел должен выглядеть после завершения работ. По его словам, только проектно-сметная документация для реконструкции костела стоит 100 тыс. рублей.

— И я даже не знаю, точная ли это сумма, так как у нас в районе нет специалистов, которые способны детально обследовать здание и дать конкретную оценку его состояния, — рассказал TUT.BY заместитель председателя Мстиславского райисполкома Игорь Мельников, отметив, что Дениса Костюкевича тут знают и очень ценят его активную работу.

По словам Мельникова, районные чиновники давно ищут деньги на ремонт костела и не только его. При таком количестве исторических зданий в древнем городе и их нынешнем состоянии помочь может только госпрограмма. Составить и продвинуть ее Мстиславлю пытаются помочь депутаты, но пока безуспешно.

— У нас ведь можно создать город-музей, но сделать это своими силами мы не можем. В прошлом году к «Дожинкам» удалось собрать 3 млрд неденоминированных рублей для реконструкции Свято-Троицкого храма рядом с коллегиумом. Но для костела эта сумма — капля в море, — отметил Игорь Мельников.

Зампред рассказал, что письма с просьбой о помощи они отправили не только в облисполком, но и в другие структуры. Ответа ждут. Работа с иностранными фондами и организациями результата также не дала.

— Давайте покажем, что у нас решать все могут простые люди, — призывает Денис Костюкевич перечислить деньги на благотворительный счет для ремонта иезуитского костела в Мстиславле. Пока собрано 225 рублей .

Благотворительный счет р/с BY73 BAPB 31 352 908 100 160 000 000, в РКЦ № 19 в г. Мстиславль филиала ОАО «Белагропромбанк — Могилевское областное управление Код BAPBBY27458, УНП 790 613 221.