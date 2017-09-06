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"Нам всем очень страшно": бобруйчанка оказалась на острове, который разрушен ураганом "Ирма"

07.09.2017 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Острова Карибского бассейна, а также юго-восточное побережье США несколько часов назад накрыл сильный ураган «Ирма». Очевидцем событий стала жительница Бобруйска, сообщает издание bobrlife.by.

Ураган уже назвали самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. Ураган достиг пятой, максимальной категории — он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Бобруйчанка Татьяна Ивашкина связалась с журналистами сайта bobrlife.by и поделилась своими эмоциями.

«Тут очень страшно, жутко. Просто не передать словами, что происходит с нами. Мы сейчас находимся в лагуне: нас переселили, сказали, это более безопасное место. Мы запаслись водой и едой. Но не знаем, сколько это продлится и какие будут последствия. Потому что сейчас дошла информация, что волны будут от 8 до 12 метров. И прибрежную часть всю затопит», — рассказала девушка.

Указано, что белоруска находится на острове Сен-Мартен. Ранее сообщалось, что на французской его части ураган разрушил 95% построек, погибли несколько человек.

Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч. Такая сила может легко может срывать крыши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды. Как отмечают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу. Сейчас он движется к США.

 
 
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Белоруска находится на острове Сен-Мартен. Ранее на французской его части ураган разрушил 95% построек.

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