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Бобер-"нарушитель" из Беларуси пробрался через границу в Литву
07.09.2017 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Литовская пограничная служба на своей официальной странице в Facebook разместила видео с бобром-«нарушителем», который перебрался в Литву из Беларуси. В комментариях пограничники шутят, что документы у перебежчика проверили и они оказались в порядке. Видео набрало более 1800 просмотров.
Кстати, появление животных на границе — дело обычное и пограничники время от времени выкладывают в интернет видео с «нарушителями».
Так, в прошлом году видеокамера на белорусско-литовской границе зафиксировала
Бывают и необычные случаи. Например, прошлым летом
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Литовская пограничная служба на своей официальной странице в Facebook разместила видео с бобром - "нарушителем", который перебрался в Литву через границу.
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