Литовская пограничная служба на своей официальной странице в Facebook разместила видео с бобром-«нарушителем», который перебрался в Литву из Беларуси. В комментариях пограничники шутят, что документы у перебежчика проверили и они оказались в порядке. Видео набрало более 1800 просмотров.

Кстати, появление животных на границе — дело обычное и пограничники время от времени выкладывают в интернет видео с «нарушителями».

Так, в прошлом году видеокамера на белорусско-литовской границе зафиксировала косулю-альбиноса .

Бывают и необычные случаи. Например, прошлым летом два оленя по разные стороны белорусско-украинской границы пытались ударить друг друга рогами через ограждение. Поединок продолжался довольно долго, пока с белорусской стороны не появился волк, что заставило оленей убежать.