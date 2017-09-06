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Бобер-"нарушитель" из Беларуси пробрался через границу в Литву

07.09.2017 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Литовская пограничная служба на своей официальной странице в Facebook разместила видео с бобром-«нарушителем», который перебрался в Литву из Беларуси. В комментариях пограничники шутят, что документы у перебежчика проверили и они оказались в порядке. Видео набрало более 1800 просмотров.

Кстати, появление животных на границе — дело обычное и пограничники время от времени выкладывают в интернет видео с «нарушителями».

Так, в прошлом году видеокамера на белорусско-литовской границе зафиксировала косулю-альбиноса.

Бывают и необычные случаи. Например, прошлым летом два оленя по разные стороны белорусско-украинской границы пытались ударить друг друга рогами через ограждение. Поединок продолжался довольно долго, пока с белорусской стороны не появился волк, что заставило оленей убежать.

 
 
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Литовская пограничная служба на своей официальной странице в Facebook разместила видео с бобром - "нарушителем", который перебрался в Литву через границу.

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