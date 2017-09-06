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Женщина, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к 6 месяцам

07.09.2017 18:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 сен — Sputnik. Жительница Витебска, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к шести месяцам исправительной колонии, сообщили Sputnik в Верховном суде Беларуси.

Женщина, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к 6 месяцам
© Sputnik / Виктор Толочко
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Несчастный случай произошел 17 февраля этого года в Витебске: 31-летняя Ольга Степанова родила в домашних условиях живую здоровую девочку, но новорожденная захлебнулась околоплодными водами. Мать пыталась реанимировать ребенка, но безуспешно. Только после этого роженица попросила свою мать вызвать скорую помощь.

С мая Степанова находилась в областном СИЗО. В конце августа начался суд, который по просьбе обвинения проходил за закрытыми дверями.

7 сентября судья вынес приговор витебчанке: на основании ч.1 ст.144 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

В Верховном суде добавили, что в срок отбытия наказания было зачтено ее время нахождения под стражей — четыре месяца. Таким образом, Степановой придется провести в колонии в условиях поселения еще два месяца.

Жительница Витебска была освобождена в зале суда под подписку о невыезде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в десятидневный срок. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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МИНСК, 7 сен — Sputnik. Жительница Витебска, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к шести месяцам исправительной колонии, сообщили Sputnik в Верховном...

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