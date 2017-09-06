Женщина, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к 6 месяцам

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Жительница Витебска, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к шести месяцам исправительной колонии, сообщили Sputnik в Верховном суде Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Минздрав о родах на дому: это оставление ребенка в опасности

Несчастный случай произошел 17 февраля этого года в Витебске: 31-летняя Ольга Степанова родила в домашних условиях живую здоровую девочку, но новорожденная захлебнулась околоплодными водами. Мать пыталась реанимировать ребенка, но безуспешно. Только после этого роженица попросила свою мать вызвать скорую помощь.

С мая Степанова находилась в областном СИЗО. В конце августа начался суд, который по просьбе обвинения проходил за закрытыми дверями .

7 сентября судья вынес приговор витебчанке: на основании ч.1 ст.144 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

В Верховном суде добавили, что в срок отбытия наказания было зачтено ее время нахождения под стражей — четыре месяца. Таким образом, Степановой придется провести в колонии в условиях поселения еще два месяца.

Жительница Витебска была освобождена в зале суда под подписку о невыезде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в десятидневный срок.