В Могилеве желающих бесплатно научат решать коммунальные проблемы

Лабораторию местного активизма «Добро пожаловаться!» открывает в Могилеве Центр городских инициатив. Новый проект должен помочь горожанам правильно взаимодействовать с чиновниками, чтобы сделать город лучше.





— Могилевчане сталкиваются с различными проблемами, которые они хотели бы решить быстро и законно: плохим состоянием дорог и тротуаров в своем дворе, вырубкой деревьев под окнами дома. Однако горожане могут не знать, к кому и как правильно обратиться, чтобы волнующую проблему решить. Этому мы научим на новом проекте, — отметили в Центре городских инициатив.

Курс состоит из 5 занятий, на которых слушателям расскажут, как провести общественную кампанию, научат работать со СМИ, ознакомят с юридическими аспектами обращения в органы власти. Занятия бесплатны и будут проходить по выходным раз в неделю.

— С нашей помощью участники смогут попробовать реализовать кампании по решению какой-либо городской проблемы, — уверены организаторы.

Чтобы стать участником образовательного курса, необходимо заполнить анкету . Заявки принимаются до 15 сентября. По всем вопросам можно писать на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.