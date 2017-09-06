ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве желающих бесплатно научат решать коммунальные проблемы

07.09.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лабораторию местного активизма «Добро пожаловаться!» открывает в Могилеве Центр городских инициатив. Новый проект должен помочь горожанам правильно взаимодействовать с чиновниками, чтобы сделать город лучше.


— Могилевчане сталкиваются с различными проблемами, которые они хотели бы решить быстро и законно: плохим состоянием дорог и тротуаров в своем дворе, вырубкой деревьев под окнами дома. Однако горожане могут не знать, к кому и как правильно обратиться, чтобы волнующую проблему решить. Этому мы научим на новом проекте, — отметили в Центре городских инициатив.

Курс состоит из 5 занятий, на которых слушателям расскажут, как провести общественную кампанию, научат работать со СМИ, ознакомят с юридическими аспектами обращения в органы власти. Занятия бесплатны и будут проходить по выходным раз в неделю.

— С нашей помощью участники смогут попробовать реализовать кампании по решению какой-либо городской проблемы, — уверены организаторы.

Чтобы стать участником образовательного курса, необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 15 сентября. По всем вопросам можно писать на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Лаборатория местного активизма" начнет работать осенью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Женщина, потерявшая ребенка после домашних родов, приговорена к 6 месяцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика