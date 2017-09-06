ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хирурги освоили методы уникальных операций у пациентов с переломами шейки бедра

07.09.2017 20:40 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хирурги Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии освоили методы уникальных операций у пожилых пациентов с переломами шейки бедра. Об этом сообщил журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед высшей категории Олег Корзун, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в РНПЦ проводится пилотный проект по оказанию хирургической помощи пациентам в возрасте от 70 лет с переломами шейки бедра. Возрастные пациенты госпитализируются в наше отделение, мы их в короткие сроки готовим к оперативному вмешательству, стараемся оперировать в ближайшие 24 часа с момента травмы. И они встают на ноги в тот же день, когда прошла операция", - рассказал врач.

Олег Корзун отметил, что в последние годы внедряются технологии, связанные со стволовыми клетками, в центре работают над решением проблем патологий позвоночника. Так, разработаны и широко внедрены в клиническую практику методы фиксации тел позвонков спереди при помощи пластин, замещение тел позвонков при помощи титановых и сетчатых имплантатов. Здесь работают над решением проблем в области сколиоза у детей.

Врач подчеркнул, что белорусская медицина вызывает доверие и у белорусских, и у иностранных пациентов. "Здесь мировой уровень, хорошее качество оказываемой помощи", - заявил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хирурги Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии освоили методы уникальных операций у пожилых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве желающих бесплатно научат решать коммунальные проблемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика