Хирурги Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии освоили методы уникальных операций у пожилых пациентов с переломами шейки бедра. Об этом сообщил журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед высшей категории Олег Корзун.

«У нас в РНПЦ проводится пилотный проект по оказанию хирургической помощи пациентам в возрасте от 70 лет с переломами шейки бедра. Возрастные пациенты госпитализируются в наше отделение, мы их в короткие сроки готовим к оперативному вмешательству, стараемся оперировать в ближайшие 24 часа с момента травмы. И они встают на ноги в тот же день, когда прошла операция», — рассказал врач.

Олег Корзун отметил, что в последние годы внедряются технологии, связанные со стволовыми клетками, в центре работают над решением проблем патологий позвоночника. Так, разработаны и широко внедрены в клиническую практику методы фиксации тел позвонков спереди при помощи пластин, замещение тел позвонков при помощи титановых и сетчатых имплантатов. Здесь работают над решением проблем в области сколиоза у детей.

Врач подчеркнул, что белорусская медицина вызывает доверие и у белорусских, и у иностранных пациентов. «Здесь мировой уровень, хорошее качество оказываемой помощи», — заявил он.