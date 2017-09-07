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Передышка после дождей. Погода в Гомеле в выходные

08.09.2017 06:50 — Новости Общества | Tut.by  
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После дождливой и пасмурной недели в областной центр на выходные заглянет солнце. Несколько потеплеет как в дневные часы, так и вечерами.


Суббота и воскресенье обещают быть малооблачными, без осадков. Днем до +25°C, ночью — минимум +15°C .

Правда, воскресенье возможны сильные порывы ветра — до 12 м/с.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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После дождливой и пасмурной недели в областной центр на выходные заглянет солнце. Несколько потеплеет как в дневные часы, так и вечерами.

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