Передышка после дождей. Погода в Гомеле в выходные

После дождливой и пасмурной недели в областной центр на выходные заглянет солнце. Несколько потеплеет как в дневные часы, так и вечерами.





Суббота и воскресенье обещают быть малооблачными, без осадков. Днем до +25°C, ночью — минимум +15°C .

Правда, воскресенье возможны сильные порывы ветра — до 12 м/с.

Погода в Гомеле и области.