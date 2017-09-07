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Подходящий "расклад" для грибников и дачников. Погода в Витебске в выходные

08.09.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Рабочая неделя была холодной и дождливой, но в выходные потеплеет — такой оптимистичный прогноз дает Гидрометеоцентр. Можно отправляться в лес по грибы или на прогулку, заниматься уборкой урожая на даче.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

9 сентября, в субботу, в страну устремится более теплый воздух из Центральной Европы. Утром в Витебске возможен дождь, но потом небо прояснится. Температура ночью +9…11 °С, днем +15…17 °С.

10 сентября, в воскресенье, Беларусь будет находиться в теплом секторе от циклона с центром над Швецией, потеплеет еще больше. Без осадков. Температура ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С.

Погоду в других городах Витебской области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Рабочая неделя была холодной и дождливой, но в выходные потеплеет.

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