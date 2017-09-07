Рабочая неделя была холодной и дождливой, но в выходные потеплеет — такой оптимистичный прогноз дает Гидрометеоцентр. Можно отправляться в лес по грибы или на прогулку, заниматься уборкой урожая на даче.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

9 сентября, в субботу, в страну устремится более теплый воздух из Центральной Европы. Утром в Витебске возможен дождь, но потом небо прояснится. Температура ночью +9…11 °С, днем +15…17 °С.

10 сентября, в воскресенье, Беларусь будет находиться в теплом секторе от циклона с центром над Швецией, потеплеет еще больше. Без осадков. Температура ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С.

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