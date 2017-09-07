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Подходящий "расклад" для грибников и дачников. Погода в Витебске в выходные
08.09.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Рабочая неделя была холодной и дождливой, но в выходные потеплеет — такой оптимистичный прогноз
9 сентября, в субботу, в страну устремится более теплый воздух из Центральной Европы. Утром в Витебске возможен дождь, но потом небо прояснится. Температура ночью +9…11 °С, днем +15…17 °С.
10 сентября, в воскресенье, Беларусь будет находиться в теплом секторе от циклона с центром над Швецией, потеплеет еще больше. Без осадков. Температура ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С.
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Рабочая неделя была холодной и дождливой, но в выходные потеплеет.
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