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Разнос "бездельников", громкое задержание и новые школьные программы - важное за вчера

08.09.2017 07:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

А вы почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые спровоцировала рекордно мощная вспышка на Солнце? Радует лишь то, что, кроме неприятных последствий, это даст нам один плюс — мы увидим полярное сияние. Или вы уже видели его прошедшей ночью?


ВАЖНОЕ

Начнем с хорошей новости: золотовалютные резервы Беларуси рекордно выросли — впервые с октября 2013 года их объем приблизился к 7 млрд долларов.

И еще одна радостная весть — на сей раз для руководителей белорусских бюджетных предприятий: теперь их получка может быть в пять раз больше средней зарплаты работников. Раньше — меньше.

Александр Лукашенко вполне ожидаемо жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов: игру футбольной сборной президент хочет «быстрее забыть», на хоккейное «Динамо» же ему было «стыдно смотреть». «На что деньги тратим?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко и подытожил: «Слава богу, что эти бездельники — у Румаса футболисты и у Шапиро хоккеисты — не попали на Олимпиаду».

Стало известно об очередном громком уголовном деле: силовики задержали топ-менеджеров бизнесмена Аверьянова, который покинул Беларусь. Под стражу взяли шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющего Madison Royal Club и других. В чем их обвиняют — рассказываем здесь.

На Карибах продолжает бушевать ураган «Ирма»: он почти полностью уничтожил постройки на нескольких островах, погибли по меньшей мере 13 человек. Там, на острове Сен-Мартен, есть и белорусы — и вот что они рассказывают. Теперь «Ирма"-разрушительница направляется к США. В Майами уже объявлена эвакуация. По оценкам ООН, от урагана могут пострадать 37 млн человек!

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Из элитного жилого комплекса «Лазурит», что на проспекте Победителей в Минске, президент вчера предложил сделать, например, сначала гостиницу для состоятельных гостей Евроигр-2019, а потом — арендный дом для ученых. Рассказываем, почему проще перепрофилировать этот объект, чем продать в нем хоть одну квартиру.

А вот история 27-летнего Алексея, который уже несколько месяцев пытается найти вторую половинку необычным способом. Жалуется нам: «Думают, это шутка. А я же серьезно!». Пообещал, если публикация на TUT.BY поможет, пригласить на свадьбу! Давайте поспособствуем счастью парня — уж очень нам на свадьбу охота!

Все, что «эко», «зеленое» и «органик», сейчас в тренде. И в Беларуси есть хозяйства с «зеленым» сертификатом — то есть те, которые имеют право называть свою продукцию тем самым модным словом «organic». Рассказываем, как им живется и как над ними смеются местные.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

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К новому учебному году Минобр скорректировал школьные программы по всем предметам. Представляете себе литературу без «Ромео и Джульетты» и Чехова, историю — без коммунизма? «Как можно изучать советскую историю, когда ты не знаешь, что такое коммунизм?.. Согласитесь, математики не отказываются от таблицы умножения, только потому что ее трудно запомнить», — говорят педагоги. Вот, кстати, что они в целом думают о доработках.

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Все новости четверга, 7 сентября

Кстати, немного сплетенок. Знаете, кто встречается с принцем Гарри? Кто говорит: «Мы — пара, у нас любовь» — об отношениях с ним? Рассказываем здесь. И будьте счастливы!

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! А вы почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые спровоцировала рекордно мощная вспышка на Солнце? Держитесь, метеозависимые!

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