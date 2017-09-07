Доброе утро!

А вы почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые спровоцировала рекордно мощная вспышка на Солнце? Радует лишь то, что, кроме неприятных последствий , это даст нам один плюс — мы увидим полярное сияние . Или вы уже видели его прошедшей ночью?





ВАЖНОЕ

Начнем с хорошей новости: золотовалютные резервы Беларуси рекордно выросли — впервые с октября 2013 года их объем приблизился к 7 млрд долларов.

И еще одна радостная весть — на сей раз для руководителей белорусских бюджетных предприятий: теперь их получка может быть в пять раз больше средней зарплаты работников. Раньше — меньше .

Александр Лукашенко вполне ожидаемо жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов : игру футбольной сборной президент хочет «быстрее забыть», на хоккейное «Динамо» же ему было «стыдно смотреть». «На что деньги тратим?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко и подытожил : «Слава богу, что эти бездельники — у Румаса футболисты и у Шапиро хоккеисты — не попали на Олимпиаду».

Стало известно об очередном громком уголовном деле: силовики задержали топ-менеджеров бизнесмена Аверьянова, который покинул Беларусь. Под стражу взяли шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющего Madison Royal Club и других. В чем их обвиняют — рассказываем здесь .

На Карибах продолжает бушевать ураган «Ирма» : он почти полностью уничтожил постройки на нескольких островах, погибли по меньшей мере 13 человек. Там, на острове Сен-Мартен, есть и белорусы — и вот что они рассказывают . Теперь «Ирма"-разрушительница направляется к США. В Майами уже объявлена эвакуация . По оценкам ООН, от урагана могут пострадать 37 млн человек !

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Суд вынес приговор по резонансному делу, связанному со смертью ребенка после домашних родов. Мать признали виновной, но на время отпустили. Объясняем, почему .





Из элитного жилого комплекса «Лазурит», что на проспекте Победителей в Минске, президент вчера предложил сделать, например, сначала гостиницу для состоятельных гостей Евроигр-2019, а потом — арендный дом для ученых. Рассказываем, почему проще перепрофилировать этот объект, чем продать в нем хоть одну квартиру .

А вот история 27-летнего Алексея, который уже несколько месяцев пытается найти вторую половинку необычным способом . Жалуется нам: «Думают, это шутка. А я же серьезно!». Пообещал, если публикация на TUT.BY поможет, пригласить на свадьбу! Давайте поспособствуем счастью парня — уж очень нам на свадьбу охота!

Все, что «эко», «зеленое» и «органик», сейчас в тренде. И в Беларуси есть хозяйства с «зеленым» сертификатом — то есть те, которые имеют право называть свою продукцию тем самым модным словом «organic». Рассказываем, как им живется и как над ними смеются местные .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Шесть лет назад в 16.00 в берег реки Туношонка в России врезался авиалайнер Як-42Д. Так погибла хоккейная команда «Локомотив». Вчера вспоминали эту страшную катастрофу .





Протестировали первый белорусский электромобиль вслед за президентом. Ну что сказать?.. Ответ на вопрос «быть или не быть отечественному автомобилю?» даст спрос, инфраструктура и цена.

К новому учебному году Минобр скорректировал школьные программы по всем предметам. Представляете себе литературу без «Ромео и Джульетты» и Чехова, историю — без коммунизма? «Как можно изучать советскую историю, когда ты не знаешь, что такое коммунизм?.. Согласитесь, математики не отказываются от таблицы умножения, только потому что ее трудно запомнить», — говорят педагоги. Вот, кстати, что они в целом думают о доработках .

З — зависть. Девочка Даша из Горок нашла гигантский боровик. Посмотрите, грибники, какой красавец — и ни единого червя!

И еще одно «зэ» — то есть еще одна зависть. Наши коллеги побывали в гостях у настоящих техасских ковбоев . Очень крутые парни (ковбои, конечно)!





Все новости четверга, 7 сентября

Кстати, немного сплетенок. Знаете, кто встречается с принцем Гарри? Кто говорит: «Мы — пара, у нас любовь» — об отношениях с ним? Рассказываем здесь . И будьте счастливы!

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