Доброе утро!

А вы почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые спровоцировала рекордно мощная вспышка на Солнце? Радует лишь то, что, кроме неприятных последствий , это даст нам один плюс — мы увидим полярное сияние . Или вы уже видели его прошедшей ночью?

ВАЖНОЕ

Начнем с хорошей новости: золотовалютные резервы Беларуси рекордно выросли — впервые с октября 2013 года их объем приблизился к 7 млрд долларов.

И еще одна радостная весть — на сей раз для руководителей белорусских бюджетных предприятий: теперь их получка может быть в пять раз больше средней зарплаты работников. Раньше — меньше .

Александр Лукашенко вполне ожидаемо жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов : игру футбольной сборной президент хочет «быстрее забыть», на хоккейное «Динамо» же ему было «стыдно смотреть». «На что деньги тратим?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко и подытожил : «Слава богу, что эти бездельники — у Румаса футболисты и у Шапиро хоккеисты — не попали на Олимпиаду».

Стало известно об очередном громком уголовном деле: силовики задержали топ-менеджеров бизнесмена Аверьянова, который покинул Беларусь. Под стражу взяли шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющего Madison Royal Club и других. В чем их обвиняют — рассказываем здесь .

На Карибах продолжает бушевать ураган «Ирма» : он почти полностью уничтожил постройки на нескольких островах, погибли по меньшей мере 13 человек. Там, на острове Сен-Мартен, есть и белорусы — и вот что они рассказывают . Теперь «Ирма"-разрушительница направляется к США. В Майами уже объявлена эвакуация . По оценкам ООН, от урагана могут пострадать 37 млн человек !

Jost Van Dyke #BVI