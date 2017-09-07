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Разнос "бездельников", громкое задержание и новые школьные программы - важное за вчера
08.09.2017 07:23 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
А вы почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые спровоцировала рекордно
ВАЖНОЕ
Начнем с хорошей новости:
И еще одна радостная весть — на сей раз для руководителей белорусских бюджетных предприятий: теперь их получка может быть в пять раз больше средней зарплаты работников.
Александр Лукашенко вполне ожидаемо
Стало известно об очередном громком уголовном деле: силовики задержали топ-менеджеров бизнесмена Аверьянова, который покинул Беларусь. Под стражу взяли шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющего Madison Royal Club и других.
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З — зависть. Девочка Даша из Горок нашла гигантский боровик.
И еще одно «зэ» — то есть еще одна зависть. Наши коллеги побывали
Кстати, немного сплетенок. Знаете, кто встречается с принцем Гарри? Кто говорит: «Мы — пара, у нас любовь» — об отношениях с ним?
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Доброе утро! А вы почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые спровоцировала рекордно мощная вспышка на Солнце? Держитесь, метеозависимые!
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