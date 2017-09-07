8 сентября, Минск /Анна Громыко - БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.

Этот праздник посвящен воспоминанию рождения Матери Иисуса Христа - Пресвятой Девы Марии. В Новом Завете содержится крайне мало сведений о жизни Богородицы и событие, отмечаемое в этот день, зафиксировано только в церковном предании. В нем сообщается о том, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким, происходивший из рода царя Давида, и Анна - из рода первосвященников. Дева Мария была рождена по особому обетованию Бога, данному Иоакиму и Анне, когда они уже были в преклонном возрасте. Имя Богородицы было указано ангелом, который возвестил родителям и о самом ее рождении.

Празднуя Рождество Богородицы, христиане подчеркивают, насколько важная роль отведена Деве Марии в осуществлении божественного плана спасения человечества.

Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко второй половине 5 века. Примерно в это же время праздник был включен в церковный календарь. Рождество Богородицы является одним из великих праздников.-0-