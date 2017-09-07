В Гродно хулиганы снова обстреляли общественный транспорт из пневматики

В Гродно в очередной раз хулиганы обстреляли общественный транспорт. Сейчас милиция ищет злоумышленников и устанавливает свидетелей преступления, которое было совершено вблизи остановки по улице Фомичева (универсам «Брест»). 6 сентября около 21.00 был обстрелян автобус, предположительно из пневматического оружия, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: uvd.grodno.by

В момент происшествия на остановке стоял автомобиль такси. Предположительно фирмы «Такси Сити». Записи с видеорегистратора данного автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.

Милиция просит водителя автомобиля такси, который 6 сентября около 21:00 стоял на остановке общественного транспорта улица Фомичева (Универсам Брест) прийти в правоохранительные органы для дачи показаний в качестве свидетеля. Также разыскиваются и те, кто располагает какой-либо информацией или был свидетелем данного преступления, сообщить по телефонам: 8 -(0152) — 79−78−05, 79−78−06, а также +375−29 780−90−80 (МТС).

Это не первый случай за последние полтора месяца, когда в Гродно обстреливают из пневматики общественный транспорт. Так, 28 июля примерно в 00.15 пассажиры троллейбуса на маршруте № 9 в Гродно услышали хлопки в задней части салона. Все стекла там покрылись трещинами. Тогда милиция нашла хулигана через неделю. Им оказался 22-летний местный житель .