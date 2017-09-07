ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно хулиганы снова обстреляли общественный транспорт из пневматики

08.09.2017 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно в очередной раз хулиганы обстреляли общественный транспорт. Сейчас милиция ищет злоумышленников и устанавливает свидетелей преступления, которое было совершено вблизи остановки по улице Фомичева (универсам «Брест»). 6 сентября около 21.00 был обстрелян автобус, предположительно из пневматического оружия, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

В момент происшествия на остановке стоял автомобиль такси. Предположительно фирмы «Такси Сити». Записи с видеорегистратора данного автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.

Милиция просит водителя автомобиля такси, который 6 сентября около 21:00 стоял на остановке общественного транспорта улица Фомичева (Универсам Брест) прийти в правоохранительные органы для дачи показаний в качестве свидетеля. Также разыскиваются и те, кто располагает какой-либо информацией или был свидетелем данного преступления, сообщить по телефонам: 8 -(0152) — 79−78−05, 79−78−06, а также +375−29 780−90−80 (МТС).

Это не первый случай за последние полтора месяца, когда в Гродно обстреливают из пневматики общественный транспорт. Так, 28 июля примерно в 00.15 пассажиры троллейбуса на маршруте № 9 в Гродно услышали хлопки в задней части салона. Все стекла там покрылись трещинами. Тогда милиция нашла хулигана через неделю. Им оказался 22-летний местный житель.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все произошло вблизи остановки по улице Фомичева (универсам "Брест"). 6 сентября около 21:00 был обстрелян автобус, предположительно из пневматического оружия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Католики сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика