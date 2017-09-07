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В Гродно хулиганы снова обстреляли общественный транспорт из пневматики
08.09.2017 08:27 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно в очередной раз хулиганы обстреляли общественный транспорт. Сейчас милиция ищет злоумышленников и устанавливает свидетелей преступления, которое было совершено вблизи остановки по улице Фомичева (универсам «Брест»). 6 сентября около 21.00 был обстрелян автобус, предположительно из пневматического оружия,
В момент происшествия на остановке стоял автомобиль такси. Предположительно фирмы «Такси Сити». Записи с видеорегистратора данного автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.
Милиция просит водителя автомобиля такси, который 6 сентября около 21:00 стоял на остановке общественного транспорта улица Фомичева (Универсам Брест) прийти в правоохранительные органы для дачи показаний в качестве свидетеля. Также разыскиваются и те, кто располагает какой-либо информацией или был свидетелем данного преступления, сообщить по телефонам: 8 -(0152) — 79−78−05, 79−78−06, а также +375−29 780−90−80 (МТС).
Это не первый случай за последние полтора месяца, когда в Гродно обстреливают из пневматики общественный транспорт. Так,
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Все произошло вблизи остановки по улице Фомичева (универсам "Брест"). 6 сентября около 21:00 был обстрелян автобус, предположительно из пневматического оружия.
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