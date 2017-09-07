Ясно и почти без осадков. Погода в выходные на Гродненщине

В субботу синоптики обещают небольшую облачность и без осадков, в воскресенье будет весь день ясно. Небольшой дождь ожидается только к вечеру. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу, 9 сентября, утром и днем небольшая облачность и без осадков. Вечером — ясно. Температура ночью +12…14°С, днем до +19°С.

В воскресенье, 10 сентября, ночью — ясно. Днем синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Столбик термометра поднимется до +22°С. Вечером — дожди.

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