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Ясно и почти без осадков. Погода в выходные на Гродненщине
08.09.2017 08:38 — Новости Общества | Tut.by
В субботу синоптики обещают небольшую облачность и без осадков, в воскресенье будет весь день ясно. Небольшой дождь ожидается только к вечеру. О погоде в области
В субботу, 9 сентября, утром и днем небольшая облачность и без осадков. Вечером — ясно. Температура ночью +12…14°С, днем до +19°С.
В воскресенье, 10 сентября, ночью — ясно. Днем синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Столбик термометра поднимется до +22°С. Вечером — дожди.
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В субботу синоптики обещают небольшую облачность и без осадков, в воскресенье будет весь день ясно. Небольшой дождь ожидается только к вечеру.
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