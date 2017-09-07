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В Гомельской области объем закладки фруктов в стабфонды увеличат на 11%

08.09.2017 08:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Объем фруктов, которые планируется заложить в хранилища Гомельской области на межсезонный период, составит 1,17 тыс. тонн, что превышает прошлогодний.


В 2017 году в регионе планируется заложить на хранение в зимний период 8,6 тыс. тонн картофеля, 4,5 тыс. тонн капусты, более 2 тыс. тонн моркови, 1,65 тыс. тонн свеклы и 1,17 тыс. тонн фруктов.

Стабилизационные фонды продовольственных товаров создаются для того, чтобы обеспечить бесперебойное поступление товаров в торговую сеть, школы, больницы, социальные учреждения с ноября по май. Они будут сформированы за счет местных производителей.

— С учетом потребностей предыдущих периодов, анализа по закладке и использованию продукции в предшествующие годы объем закладки овощей в этом году будет соответствовать уровню 2016 года. Чтобы не было ценовых дестабилизаций, которые иногда случаются при дефиците, объем закладки фруктов будет увеличен на 11%, — сообщил начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан.

Запасы плодоовощной продукции на осенне-зимний период будут храниться более чем в 50 специально оборудованных хранилищах.

 
 
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Запасы плодоовощной продукции на осенне-зимний период будут храниться более чем в 50 специально оборудованных хранилищах.

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