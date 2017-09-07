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Мадуро намерен создать новую мировую валюту для "освобождения от тисков доллара"
08.09.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении создать новую мировую валюту в качестве альтернативы доллару. Об этом Мадуро заявил в ходе выступления в Конституционной ассамблее, передает
«Венесуэла введет новую международную платежную систему и создаст валютную корзину для освобождения от доллара», — заявил венесуэльский лидер. Мадуро уточнил, что намерен создавать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.
Также Мадуро добавил, что доллар является валютой, которая душит Венесуэлу.
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Мадуро уточнил, что намерен создавать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.
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