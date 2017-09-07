Торжественное шествие и фейерверк. Новобелицкий район Гомеля отпразднует свое 240-летие

Праздничные мероприятия, посвященные 240-летию со дня основания Новобелицы, пройдут 9 сентября. Взрослых и детей ждут творческие площадки, выставочные композиции, множество развлечений. Завершающим аккордом станет красочный фейерверк, пишут « Гомельские ведомости ».





В 12.00 праздник откроет шествие по улице Ильича. Затем торжество продолжится на зоне отдыха «Пруды». Здесь состоится концерт Национального академического ансамбля песни и танца Украины «Сиверские клейноды» государственного учреждения «Черниговский филармонический центр».

С 17.00 жителей и гостей района своим выступлением порадует белорусская певица Ольга Плотникова. Начиная с 18.00 музыкальную эстафету подхватит народный коллектив диксиленд «Белицкий». Через час творческие номера подарит продюсерский центр Гомельской областной филармонии ArtBiz и диджей Денис Одинцов.

В связи с празднованием Дня основания Новобелицы и проведением парада-шествия 9 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Ильича — на участке от улицы Ленинградской до улицы Международной с 11.30 до 13.30.

На время закрытия движения транспорта, автобусы маршрутов №№ 5-Т, 12-Т, 18, 18А, 18-Т, 26, 26-Т, 35, 50А, 55, 55-Т, 58, 58А направятся с улицы Ильича по улицам Республиканской, Севастопольской и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Движение троллейбусов маршрута № 5 будет временно отменено.

Новобелицкий район был создан в ХVIII веке как новый уездный центр Белица. И только в середине XIX века был присоединен к Гомелю в качестве предместья. Кроме того, областной центр унаследовал от Новобелицы ее символику, которой заменили исконный герб Гомеля.