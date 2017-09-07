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Принимаются меры по установлению местонахождения пропавшего украинца Павла Гриба - МВД
08.09.2017 09:26 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавшего украинца Павла Гриба. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В УВД Гомельского облисполкома 31 августа поступило электронное обращение от гражданина Украины Гриба И.А. о том, что его сын Гриб Павел Игоревич 1998 года рождения выехал 24 августа на рейсовом автобусе в Гомель на встречу со знакомой и с тех пор его местонахождение неизвестно.
По данному факту в порядке ст. 174 УПК Беларуси ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля проводится проверка. Установлено, что в период пребывания на территории Беларуси гражданин Гриб П.И. сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено.
Сотрудниками ОВД проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины Гриба П.И.
По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины.-0-
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавшего украинца Павла Гриба. Такая информация размещена на сайте МВД...
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