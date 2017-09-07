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Белорусские пограничники задержали чеченцев, которые подвозили вьетнамцев к границе

08.09.2017 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 7 сентября белорусские пограничники задержали чеченцев, которые подвозили к границе с Литвой нелегальных мигрантов из Въетнама. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Ночью 20 километрах от белорусско-литовской границы на дороге Комарово — Лынтупы сморгонские пограничники остановили иномарку KIA Rio. В ней находились двое граждан России, жители Чеченской Республики. Следом за KIA ехала еще одна машина, но, проигнорировав требование пограничников остановиться, водитель машины прибавил скорости и скрылся.

Нарушителя вскоре задержали, им оказался также гражданин России, выходец из Чечни.

«Выяснилась и причина странных маневров: рано утром в 20 километрах от места задержания чеченцев на стыке Островецкого и Поставского районов были задержаны шестеро граждан Вьетнама. В ходе разбирательства установлено, что к границе с Литвой их подвозили задержанные ранее чеченцы. Водитель неостановившейся иномарки как раз и перевозил часть нелегальных мигрантов», — рассказали в ГПК.

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.30 (Нарушение пограничного режима) и 23.55 (Нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. Иностранцам грозит штраф до 100 базовых величин и депортация.

Квалификация и степень ответственности организаторов и пособников канала незаконной миграции будет определена в ходе дальнейшего разбирательства.

 
 
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Иностранцам грозит штраф до 100 базовых величин и депортация.

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