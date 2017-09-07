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Тепло и немного солнца. Погода в Могилеве в выходные

08.09.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные в Могилеве потеплеет. Будет облачно, но без дождей. При этом прогнозируют порывистый ветер. По предварительным данным, на следующей неделе также будет тепло — выше +20°С днем. А вот к выходным возможно похолодание.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 8 сентября, все еще будет прохладно — столбик термометра не поднимется выше отметки +14°С — и дождливо.

В субботу будет облачно, но солнце выглянет. А также потеплеет до +19°С днем. В середине дня ожидается порывистый ветер.

В воскресенье, 10 сентября, днем прогнозируют до +22°С. Будет облачно с прояснениями. Порывистый ветер прогнозируют на протяжении всего дня.

В понедельник станет еще теплее — до +24°С, однако будет пасмурно и по-прежнему ветрено. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.

POGODA.TUT.BY — прогноз погоды в твоем городе.

 
Теги: Могилев
 
 
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