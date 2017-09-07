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Фотофакт: на набережной Свислочи открыли памятник Белорусам зарубежья
08.09.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен — Sputnik. Первый в Беларуси памятник белорусам зарубежья торжественно открыли сегодня в Минске, на Троицкой набережной Свислочи.
Мероприятие прошло в рамках заседания Консультативного совета при МИДе делам белорусов зарубежья. В церемонии торжественного открытия приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр культуры Борис Светлов, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.
В состав Консультативного совета при МИД входят наши соотечественники из 19 стран мира. В дни празднования 950-летия Минска в столице пройдет Третий фестиваль искусств белорусов мира, который посетят более 300 соотечественников из более чем 20 стран.
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Это первый памятник в Беларуси, посвященный соотечественникам, оставшимся верными традициям и культуре нашей страны в других странах.
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