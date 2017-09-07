ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: на набережной Свислочи открыли памятник Белорусам зарубежья

08.09.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Первый в Беларуси памятник белорусам зарубежья торжественно открыли сегодня в Минске, на Троицкой набережной Свислочи.

Мероприятие прошло в рамках заседания Консультативного совета при МИДе делам белорусов зарубежья. В церемонии торжественного открытия приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр культуры Борис Светлов, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

В состав Консультативного совета при МИД входят наши соотечественники из 19 стран мира. В дни празднования 950-летия Минска в столице пройдет Третий фестиваль искусств белорусов мира, который посетят более 300 соотечественников из более чем 20 стран.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первый памятник в Беларуси, посвященный соотечественникам, оставшимся верными традициям и культуре нашей страны в других странах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Многострадальный эскалатор возле ТЦ "Столица" заменили на лестницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика