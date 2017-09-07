На днях в Минске открыли переход с лестницами к ТЦ «Столица». Несколько месяцев сторона выхода к метро и остановке была перекрыта на демонтаж, а до нее годами простаивал неработающий эскалатор. По поручению главы города Андрея Шорца эскалатор заменили обычными ступеньками.





Эскалатор в переходе у ТЦ «Столица» был установлен в 2003 году. В марте 2013 он сломался, эскалатор починили, через два года лестницу снова остановили и объяснили это большим износом и невозможностью использовать его дальше. Следующие несколько лет минчане были вынуждены подниматься по высоким крутым ступенькам, а не ехать, как это было запланировано изначально





В августе 2016 года глава города Андрей Шорец во время прямой линии с горожанами сказал, что менять эскалатор на новый не будут. Так как на тот момент это стоило бы 8 миллиардов неденоминированных рублей (то есть 800 тысяч после деноминации), поэтому пообещал, что вскоре его заменят обычными ступеньками.



