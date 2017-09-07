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Школьникам Гомельщины утвердили право на бесплатный проезд в учебном году

08.09.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Учащиеся школ Гомельской области в новый учебный год смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Официальный документ с решением гомельского областного Совета депутатов опубликован на Национальном правовом интернет-портале.


В постановлении говорится, что с 1 сентября по 30 июня право на бесплатный проезд имеют учащиеся учреждений общего среднего и специального образования,
расположенных на территории Гомельской области, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении (кроме экспрессных маршрутов), городском электрическом транспорте.

А проживающие на территории Гомельского района учащиеся этих учреждений, расположенных на территории Гомеля, могут пользоваться бесплатно автотранспортом общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки в регулярном сообщении, от места жительства к месту учебы и обратно.

При себе школьникам необходимо иметь специальную справку о том, что он является обучающимся.

 
Теги: Гомель
 
 
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При себе школьникам необходимо иметь специальную справку о том, что он является учащимся.

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