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В Гродно автобус из пневматики расстрелял таксист, которого искали как свидетеля
08.09.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by
В среду, 6 сентября, около 21.00 в Гродно
В момент происшествия на остановке стоял автомобиль такси. Предположительно, фирмы «Такси Сити». В милиции предположили, что записи с видеорегистратора данного автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.
Заметив проезжавший автобус, поехал за ним и выстрелил в заднее стекло из недавно купленного пневматического пистолета.
Свой поступок уже в милиции парень объяснить никак не смог.
Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Оказалось, что в автобус стрелял таксист - 21-летний житель гродненского района. Свой поступок молодой человек объяснить не смог
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