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В Гродно автобус из пневматики расстрелял таксист, которого искали как свидетеля

08.09.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В среду, 6 сентября, около 21.00 в Гродно был обстрелян городской автобус рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Фомичева». Милиция разыскивала очевидцев данного происшествия, в частности водителя такси. Уже вечером этот самый таксист, увидев информацию в интернете, позвонил в правоохранительные органы и признался, что это он стрелял, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

В момент происшествия на остановке стоял автомобиль такси. Предположительно, фирмы «Такси Сити». В милиции предположили, что записи с видеорегистратора данного автомобиля могут быть полезны для установления подозреваемых лиц.
Оказалось, что в автобус стрелял таксист — 21-летний житель Гродненского района. С его слов, он подвез клиентов по месту жительства по пр. Я. Купалы, после в районе универсама «Брест» оставался ожидать следующего заказа.

Заметив проезжавший автобус, поехал за ним и выстрелил в заднее стекло из недавно купленного пневматического пистолета.

Свой поступок уже в милиции парень объяснить никак не смог.

Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Оказалось, что в автобус стрелял таксист - 21-летний житель гродненского района. Свой поступок молодой человек объяснить не смог

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