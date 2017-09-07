Тарифы на ЖКУ подорожали в Минске

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения повышаются в Минске с 8 сентября.

Об этом свидетельствует решение Мингорисполкома от 24 августа 2017 года, опубликованное на Национальном правовом портале.

Согласно документу, тарифы, субсидируемые государством, индексируются, и утверждаются новые фиксированные цены на техобслуживание дома, водоснабжение, водоотведение, техобслуживание лифта и капитальный ремонт дома.

Тариф на техническое обслуживание жилого дома (1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) – 0,1084 рубля (ранее – 0,1004),

тариф на водоснабжение (1 кубический метр) – 0,5748 (ранее – 0,5322 рубля),

тариф на водоотведение – 0,3838 рубля (ранее – 0,3554),

техобслуживание лифта (с одного проживающего в месяц) – 1,28 рубля (ранее – 1,19),

капремонт (1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) – 0,0953 рубля (ранее – 0,0883 рубля).

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин заявлял , что тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна соответствовать уровню доходов населения.

Напомним, что к концу нынешнего года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к 2018 году граждане Беларуси будут полностью возмещать затраты на данные услуги.

В соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января тарифы ЖКХ могут подниматься не более чем на 5 долларов, однако, по словам экспертов, эта сумма может быть существенно повышена из-за требований кредиторов.