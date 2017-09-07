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Тарифы на ЖКУ подорожали в Минске
08.09.2017 11:02 — Новости Общества | БДГ
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения повышаются в Минске с 8 сентября.
Об этом свидетельствует решение Мингорисполкома от 24 августа 2017 года,
Согласно документу, тарифы, субсидируемые государством, индексируются, и утверждаются новые фиксированные цены на техобслуживание дома, водоснабжение, водоотведение, техобслуживание лифта и капитальный ремонт дома.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения повышаются в Минске с 8 сентября.
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