ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарифы на ЖКУ подорожали в Минске

08.09.2017 11:02 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения повышаются в Минске с 8 сентября.

Об этом свидетельствует решение Мингорисполкома от 24 августа 2017 года, опубликованное на Национальном правовом портале.

Согласно документу, тарифы, субсидируемые государством, индексируются, и утверждаются новые фиксированные цены на техобслуживание дома, водоснабжение, водоотведение, техобслуживание лифта и капитальный ремонт дома.

  • Тариф на техническое обслуживание жилого дома (1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) – 0,1084 рубля (ранее – 0,1004),
  • тариф на водоснабжение (1 кубический метр) – 0,5748 (ранее – 0,5322 рубля),
  • тариф на водоотведение – 0,3838 рубля (ранее – 0,3554),
  • техобслуживание лифта (с одного проживающего в месяц) – 1,28 рубля (ранее – 1,19),
  • капремонт (1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) – 0,0953 рубля (ранее – 0,0883 рубля).

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин заявлял, что тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна соответствовать уровню доходов населения.

Напомним, что к концу нынешнего года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к 2018 году граждане Беларуси будут полностью возмещать затраты на данные услуги.

В соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января тарифы ЖКХ могут подниматься не более чем на 5 долларов, однако, по словам экспертов, эта сумма может быть существенно повышена из-за требований кредиторов.

В конце июля глава КГК Леонид Алфимов на заседании коллегии отметил, что себестоимость жилищно-коммунальных услуг в Беларуси можно уменьшить на 7,3% за счет повышения эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства. Предлагалось ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения повышаются в Минске с 8 сентября.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Школьникам Гомельщины утвердили право на бесплатный проезд в учебном году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика