В выходные лето вернется, а в понедельник - до +29°С

Осень в ближайшие дни возьмет паузу — в Беларусь возвращается лето. В выходные в отдельных районах ожидается до +29°С. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

9 сентября, в субботу, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии на территорию Беларуси ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь ночью в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу страны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью +6 +12°С, днем от +17°С по северу до +25°С по югу страны.

В Минске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность 5−10%). Ночью и утром местами по городу слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с. Температура ночью +10 +12°С, днем +20 +22°С.

В воскресенье, 10 сентября, погоду в стране будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью +9 +16°С, днем +20 +27°С.

В Минске в воскресенье переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами по городу слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с. Температура ночью +12 +14°С, днем +22 +24°С.

В начале следующей недели большая часть Беларуси останется в теплой воздушной массе, сформированной в южных широтах, по северо-западу скажется влияние малоподвижной фронтальной системы.

11 сентября, в понедельник, преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью +12 +18°С, днем +20 +27°С, по югу до +29°С.

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