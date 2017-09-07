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Трехметровое колесо с рушником. Возле "Троицкого" открыли памятный знак "Беларусам замежжа"

08.09.2017 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Скульптурную композицию «Беларусам замежжа» торжественно открыли возле Троицкого предместья на набережной Свислочи, пишет БЕЛТА. На мероприятие пришли глава МИД Владимир Макей, министр культуры Борис Светлов и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.


Памятный знак представляет собой колесо — один из древнейших славянских символов, олицетворяющих солнце, земной круг жизни, вечность. Он призван показать, что белорусы едины, даже если не живут в одной стране. Бронзовую скульптуру диаметром около 3 метров установили на гранитном валуне. Образ дополнил развевающийся рушник с национальным орнаментом.

Авторы работы — доктор архитектуры, профессор Армен Сардаров и скульптор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Финский.




«Памятный знак символизирует нелегкий путь дочерей и сыновей Беларуси, которые в силу обстоятельств оказались в разных местах мира, но сохранили любовь к Родине», — сказал Владимир Макей.

По его словам, колесо, которое легло в основу скульптурной композиции, означает движение вперед в направлении укрепления независимости и благосостояния народа, стремление к единству. Министр отметил важность того, что открытие памятного знака проходит в год 500-летия белорусского книгопечатания, связанного с Франциском Скориной, многогранная личность которого объединяет всех белорусов мира.

«Беларусь всегда рада принять соотечественников, и мы рады диалогу с другими государствами», — заявил Владимир Макей.

 
 
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