Тело погибшей в Турции гродненки привезли на родину

Тело гродненки, погибшей в ДТП около турецкого города Сиде, привезли на родину спустя полторы недели, оно было доставлено из Турции в Беларусь чартерным рейсом 7 сентября.

— Мы пока еще не знаем кто и как будет оплачивать транспортировку тела — страховая компания до сих пор не разобралась в том, страховой ли это случай. Нам отдали все документы, но пока мы заняты похоронами, — говорит близкая подруга девушки Ольга.

Погибшую гродненку хоронят сегодня, 8 сентября.

Что касается второй гродненки, которая была задержана после ДТП, то сейчас она находится во временном изоляторе. Родителям пока не удалось с ней встретиться.

Напомним, авария, в которой погибла 23-летняя гродненка Катя, произошла в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. В машине находились четверо человек: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге и она перевернулась несколько раз. Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. Спереди — другая Катя и второй турок, они были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.