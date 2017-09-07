ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело погибшей в Турции гродненки привезли на родину

08.09.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тело гродненки, погибшей в ДТП около турецкого города Сиде, привезли на родину спустя полторы недели, оно было доставлено из Турции в Беларусь чартерным рейсом 7 сентября.

— Мы пока еще не знаем кто и как будет оплачивать транспортировку тела — страховая компания до сих пор не разобралась в том, страховой ли это случай. Нам отдали все документы, но пока мы заняты похоронами, — говорит близкая подруга девушки Ольга.

Погибшую гродненку хоронят сегодня, 8 сентября.

Что касается второй гродненки, которая была задержана после ДТП, то сейчас она находится во временном изоляторе. Родителям пока не удалось с ней встретиться.

Напомним, авария, в которой погибла 23-летняя гродненка Катя, произошла в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. В машине находились четверо человек: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге и она перевернулась несколько раз. Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. Спереди — другая Катя и второй турок, они были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело девушки было доставлено из Турции в Беларусь чартерным рейсом 7 сентября.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Министр образования - о начале занятий: "Школа работает в 2 смены, зачем ее перевели на 9 утра?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика