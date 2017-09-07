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Министр образования - о начале занятий: "Школа работает в 2 смены, зачем ее перевели на 9 утра?"
08.09.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Открывая новый 8-й корпус БГУИР министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вопросы, которые возникают в школах, перешедших на новый график работы — с 9 утра.
Напомним, на этой неделе в Борисове появились
Отвечая на вопрос TUT.BY о том, контролирует ли Минобразования те вопросы, которые возникают в школах и гимназиях, перешедших на новый график работы, Игорь Карпенко ответил:
— Мы все эти процессы контролируем. Меня порой удивляет определенная успокоенность некоторых руководителей учреждений образования. Не может министр стоять в каждой школе и определять, как составить расписание, как организовать подвоз и т.д. Нормативка вся есть, и мы об этом сказали.
По словам министра, в Борисов вчера выезжала мониторинговая группа Минобразования.
— Так вот эта школа, по которой возникли проблемы, работает в две смены. Так зачем нужно было переводить ее на 9 утра? Мы же договорились, что те, кто работает в две смены, могут начинать занятия, в 8.30. Это просто недоработка местной администрации, поэтому мы эти вопросы будем контролировать и внимательно отслеживать.
Напомним, многие школы в этом году решили начинать занятия в 9 утра. Например, на новый график перешло
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Открывая новый 8-й корпус БГУИР, министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вопросы, которые возникают в школах, перешедших на новый график работы - с 9...
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