Открывая новый 8-й корпус БГУИР министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вопросы, которые возникают в школах, перешедших на новый график работы — с 9 утра.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, на этой неделе в Борисове появились объявления о платных группах кратковременного пребывания в школе, в которых сказано, что час утренней продленки обойдется примерно в 2 рубля. После Минобразования объяснило, что школы не должны брать деньги за продленку.

Отвечая на вопрос TUT.BY о том, контролирует ли Минобразования те вопросы, которые возникают в школах и гимназиях, перешедших на новый график работы, Игорь Карпенко ответил:

— Мы все эти процессы контролируем. Меня порой удивляет определенная успокоенность некоторых руководителей учреждений образования. Не может министр стоять в каждой школе и определять, как составить расписание, как организовать подвоз и т.д. Нормативка вся есть, и мы об этом сказали.

По словам министра, в Борисов вчера выезжала мониторинговая группа Минобразования.

— Так вот эта школа, по которой возникли проблемы, работает в две смены. Так зачем нужно было переводить ее на 9 утра? Мы же договорились, что те, кто работает в две смены, могут начинать занятия, в 8.30. Это просто недоработка местной администрации, поэтому мы эти вопросы будем контролировать и внимательно отслеживать.

Напомним, многие школы в этом году решили начинать занятия в 9 утра. Например, на новый график перешло большинство минских гимназий .