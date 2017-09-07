ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования - о начале занятий: "Школа работает в 2 смены, зачем ее перевели на 9 утра?"

08.09.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Открывая новый 8-й корпус БГУИР министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вопросы, которые возникают в школах, перешедших на новый график работы — с 9 утра.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, на этой неделе в Борисове появились объявления о платных группах кратковременного пребывания в школе, в которых сказано, что час утренней продленки обойдется примерно в 2 рубля. После Минобразования объяснило, что школы не должны брать деньги за продленку.

Отвечая на вопрос TUT.BY о том, контролирует ли Минобразования те вопросы, которые возникают в школах и гимназиях, перешедших на новый график работы, Игорь Карпенко ответил:

— Мы все эти процессы контролируем. Меня порой удивляет определенная успокоенность некоторых руководителей учреждений образования. Не может министр стоять в каждой школе и определять, как составить расписание, как организовать подвоз и т.д. Нормативка вся есть, и мы об этом сказали.

По словам министра, в Борисов вчера выезжала мониторинговая группа Минобразования.

— Так вот эта школа, по которой возникли проблемы, работает в две смены. Так зачем нужно было переводить ее на 9 утра? Мы же договорились, что те, кто работает в две смены, могут начинать занятия, в 8.30. Это просто недоработка местной администрации, поэтому мы эти вопросы будем контролировать и внимательно отслеживать.

Напомним, многие школы в этом году решили начинать занятия в 9 утра. Например, на новый график перешло большинство минских гимназий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открывая новый 8-й корпус БГУИР, министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вопросы, которые возникают в школах, перешедших на новый график работы - с 9...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные лето вернется, а в понедельник - до +29°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика