МИНСК, 8 сен — Sputnik. Минкульт разрешил показывать нашумевший еще до выхода фильм "Матильда" в Беларуси.

Накануне специалисты министерства культуры из отдела кинематографии одобрили "Матильду" для отечественного проката.

Сюжет фильма разворачивается вокруг отношений прославленной примы-балерины Матильды Кшесинской и последнего императора России Николая II. Картина обошлась российскому кинематографу в очень внушительную сумму — 25 миллионов долларов. Режиссером фильма выступил Алексей Учитель, автор таких известных картин, как "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие" и "Восьмерка".

Напомним, что ранее бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направляла запрос генпрокурору России с просьбой проверить картину.

Картина уже вызвала множество отрицательных отзывов и у критиков, и простых людей.

В конце 2016 года сообщалось, что фильм появится на больших экранах весной 2017 года, однако премьера не состоялась.