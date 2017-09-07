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Фильм Алексея Учителя "Матильда" покажут в белорусских кинотеатрах

08.09.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен — Sputnik. Минкульт разрешил показывать нашумевший еще до выхода фильм "Матильда" в Беларуси.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" покажут в белорусских кинотеатрах
© Sputnik/
Как бы мог выглядеть Instagram Матильды Кшесинской

Накануне специалисты министерства культуры из отдела кинематографии одобрили "Матильду" для отечественного проката.

Сюжет фильма разворачивается вокруг отношений прославленной примы-балерины Матильды Кшесинской и последнего императора России Николая II. Картина обошлась российскому кинематографу в очень внушительную сумму — 25 миллионов долларов. Режиссером фильма выступил Алексей Учитель, автор таких известных картин, как "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие" и "Восьмерка".

Напомним, что ранее бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направляла запрос генпрокурору России с просьбой проверить картину.

Картина уже вызвала множество отрицательных отзывов и у критиков, и простых людей.

В конце 2016 года сообщалось, что  фильм появится на больших экранах весной 2017 года, однако премьера не состоялась.

 
Теги: Минск
 
 
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Скандальная картина появится в прокате во всех кинотеатрах страны 26 сентября.

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