Как в боевике. Чтобы задержать контрабандистов, пограничники применили силу и травматическое оружие

В среду, 6 сентября, белорусские пограничники получили оперативную информацию о том, что возле границы с Литвой передвигается группа неизвестных, одетых в камуфляжную одежду. У людей были с собой рюкзаки и предметы, похожие на военную экипировку. Они скрылись в доме в одном из населенных пунктов Гродненского района, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.





Пограничники решили проверить дом, где предположительно находились неизвестные подозрительные лица. В ходе проверки оказалось, что в группе было 7 человек, которые попытались заблокировать правоохранителям доступ в жилище и оказывали сопротивление.





Пограничникам пришлось применить физическую силу, специальные средства, а также травматическое оружие. Когда пограничникам удалось войти в дом, то оказалось, что там хранится крупная партия табачных изделий. Было изъято почти 55 тысяч пачек сигарет, которые были тщательно упакованы в капроновые мешки. Которые в свою очередь находились в двух тайниках и были подготовлены для переброски через границу.

В доме нашли также тысячу евро, 15 мобильных телефонов, три тепловизора, восемь портативных радиостанций, пневматический пистолет типа «Макаров», навигатор, планшет, средства скрытой связи, четыре газовых баллончика, а также восемь комплектов форменного обмундирования типа «Горка».





В отношении задержанных начат административный процесс статьям, предусматривающим ответственность за нарушение пограничного режима и покушение на незаконное пересечение госграницы.