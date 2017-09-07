Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в некоторых районах по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер будет южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем ожидается от 17 градусов выше нуля по северу до 25 градусов по югу.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день