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Успей спасти. Правила первой помощи в экстренных ситуациях от "Красного Крест"

08.09.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Как провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку, что делать в случае непроходимости дыхательных путей у младенца, как помочь человеку без сознания до прибытия скорой. Иногда достаточно простые действия могут спасти жизнь. Главное знать, что и как делать. Накануне Всемирного дня оказания первой медицинской помощи специалисты Белорусского общества Красного Креста на добровольцах и манекенах показали, как помочь, а не навредить.

Что делать, если человек дышит, но не в сознании

 

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Сердечно-легочная реанимация для взрослых

Что делать, если младенец подавился

Как помочь, если подавился взрослый

Как оказать помощь, когда в ране инородное тело

Съемочная группа TUT.BY благодарит за помощь в проведении съемки Белорусское общество Красного Креста.

 
 
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Иногда достаточно простые действия могут спасти жизнь. Главное знать, что и как делать. Накануне Всемирного дня оказания первой медицинской помощи специалисты...

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