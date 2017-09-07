Как провести сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку, что делать в случае непроходимости дыхательных путей у младенца, как помочь человеку без сознания до прибытия скорой. Иногда достаточно простые действия могут спасти жизнь. Главное знать, что и как делать. Накануне Всемирного дня оказания первой медицинской помощи специалисты Белорусского общества Красного Креста на добровольцах и манекенах показали, как помочь, а не навредить.

Что делать, если человек дышит, но не в сознании

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Сердечно-легочная реанимация для взрослых

Что делать, если младенец подавился

Как помочь, если подавился взрослый

Как оказать помощь, когда в ране инородное тело

Съемочная группа TUT.BY благодарит за помощь в проведении съемки Белорусское общество Красного Креста .