Министр образования заявил, что специальности в средне-специальных и высших учебных заведениях не должны друг друга дублировать. И в качестве примера привел Белорусский государственный медицинский университет, где готовят врачей, а их помощники получают образование в колледжах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Для нас сегодня двойной праздник. Мы отмечаем 950-летие Минска и открытие нашего нового восьмого корпуса, который можно считать уникальным. В нем находится студенческий бизнес-инкубатор, поддерживающий интересные инновационные проекты студентов, — заявил Михаил Батура во время торжественного открытия.

На мероприятии присутствовал и министр образования Игорь Карпенко.

Ему показали новый корпус, которым так гордится БГУИР. На одном этаже идет лекция по скайпу с преподавателем из Чикаго, на втором — расположены 10 боксов. В каждом кипит работа над новым проектом. Например, студенты разрабатывают специальное приложение для сельского хозяйства. По их задумке животное на ферме вскоре могут не взвешивать, загоняя на весы, а будут сканировать. Программа все данные запомнит и сохранит. Это позволит не травмировать животное, подвергая такой процедуре каждый раз, а работники фермы выиграют время.

Выступая пред студентами БГУИР, министр образования отметил: «У нас есть возможность стать IT-страной, как говорил президент». Он также заявил, уже рассматривается вопрос о том, чтобы платить студентам за их интересные проекты. Но для начала нужно создать маркетинговую и юридическую службу, которая закрепит за ребятами авторское право.

Министр также объяснил, какие изменения стоит ждать системе высшего образования, с учетом того, что вопрос оптимизации вузов затрагивался на последнем республиканском педсовете.

— Не стоит оптимизацию рассматривать как сокращение или уменьшение количество вузов. Определенные условия жизни покажут, какой вуз жизнеспособен, а какой нет, — отметил Игорь Карпенко. — На мой взгляд оптимизация — это уход от дублирования специальностей и подготовки по ряду специальностей непрофильными вузами. В первую очередь это юридически и экономический профиль. Над этим надо серьезно поработать. Сегодня только ленивый у нас в стране не занимается подготовкой экономистов. И второй момент — это все нужно рассматривать под потребности нашей экономики. Нужно смотреть на те перспективные специальности, которые завтра будут востребованы на рынке труда и дадут возможность специалисту с высшим образованием устроиться и получать достойную зарплату. Кроме того, нужно посмотреть как соотносятся специальности средне-специального образования и высшего. Мы должны уйти от дублирования. В этом плане идеально, наверное, выглядит система здравоохранения. Например, специалист со средне-специальным образованием не дублирует, а наоборот дополняет специалиста с высшим образованием. То есть, врач работает в контакте с средне-медицинским персоналом, реализуя медицинскую программу. И так нужно со всеми специальностями.

Министр образования уточнил: систему не реформируют, а развивают, это требует определенного анализа и консультаций со специалистами.