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В Гомеле появилось новое учебное заведение - автомеханический колледж
08.09.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Образован он путем слияния колледжа машиностроения и профессионального политехнического лицея. Эти два учреждения, расположенные неподалеку, долгое время являлись основными кузницами кадров для «Гомсельмаша», пишет «
На волновавший многих вопрос, чем все-таки была вызвана необходимость такого слияния, в управлении образования облисполкома ответили так:
— Основная цель — совершенствование подготовки по рабочим специальностям и исключение дублирования названий учебных заведений. Также стоят задачи обучения новым профессиям, взаимодействия с другими сферами системы образования.
Во главу угла поставлено развитие востребованных «Гомсельмашем» специальностей, но акцент сделан и на специальностях, связанных с автомобильной техникой (ремонт, другое обслуживание). Широкий спектр подготовки, универсальность полученных в колледже профессий дадут больше возможностей для трудоустройства на предприятиях Беларуси.
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Основная цель слияния двух учебных заведений - совершенствование подготовки по рабочим специальностям и исключение дублирования названий. Также стоят задачи...
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