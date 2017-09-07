В Гомеле появилось новое учебное заведение - автомеханический колледж

Образован он путем слияния колледжа машиностроения и профессионального политехнического лицея. Эти два учреждения, расположенные неподалеку, долгое время являлись основными кузницами кадров для «Гомсельмаша», пишет « Гомельская праўда ».





На волновавший многих вопрос, чем все-таки была вызвана необходимость такого слияния, в управлении образования облисполкома ответили так:

— Основная цель — совершенствование подготовки по рабочим специальностям и исключение дублирования названий учебных заведений. Также стоят задачи обучения новым профессиям, взаимодействия с другими сферами системы образования.

Во главу угла поставлено развитие востребованных «Гомсельмашем» специальностей, но акцент сделан и на специальностях, связанных с автомобильной техникой (ремонт, другое обслуживание). Широкий спектр подготовки, универсальность полученных в колледже профессий дадут больше возможностей для трудоустройства на предприятиях Беларуси.