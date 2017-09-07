В Могилеве с начала недели выпала месячная норма осадков, сообщили в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сильные дожди в Могилеве и ряде районов области начались 5 сентября.



Фото: Галина Гаврилович, ИА «Могилевские ведомости»

За минувший вторник в Могилеве выпало 21 мм осадков, что больше декадной нормы. Ночью 6 сентября к этому добавилось еще 18 мм. А ночью 7 сентября выпало 10 мм осадков. Норма же для сентября составляет 50 мм осадков. Дождь в Могилеве шел и утром 8 сентября.

— Но уже днем погода в областном центре изменится — дожди прекратятся, а воздух прогреется до +16 градусов, — сказали синоптики.

По их словам, в выходные погода порадует жителей Могилевской области. Дождей не прогнозируется, а в связи с тем, что со стороны Украины движется антициклон, еще и потеплеет. Ветер сменится на южный. Температура воздуха в субботу днем ожидается на уровне +18 — +23 градуса, а в воскресенье — +20 — +25 градусов.