ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве с начала недели выпала месячная норма осадков

08.09.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве с начала недели выпала месячная норма осадков, сообщили в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сильные дожди в Могилеве и ряде районов области начались 5 сентября.


Фото: Галина Гаврилович, ИА «Могилевские ведомости»

За минувший вторник в Могилеве выпало 21 мм осадков, что больше декадной нормы. Ночью 6 сентября к этому добавилось еще 18 мм. А ночью 7 сентября выпало 10 мм осадков. Норма же для сентября составляет 50 мм осадков. Дождь в Могилеве шел и утром 8 сентября.

— Но уже днем погода в областном центре изменится — дожди прекратятся, а воздух прогреется до +16 градусов, — сказали синоптики.

Какой погода в Могилеве будет в выходные.

По их словам, в выходные погода порадует жителей Могилевской области. Дождей не прогнозируется, а в связи с тем, что со стороны Украины движется антициклон, еще и потеплеет. Ветер сменится на южный. Температура воздуха в субботу днем ожидается на уровне +18 — +23 градуса, а в воскресенье — +20 — +25 градусов.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика