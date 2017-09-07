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В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка
08.09.2017 13:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Начался судебный процесс над еще одним топ-менеджером Беларусбанка Анатолием Боговиком. Он занимал должность исполнительного директора банка, много лет руководил расчетным центром банковских пластиковых карт Беларусбанка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Среди предъявленных Боговику обвинений — получение взяток и превышение служебных полномочий. Под стражу он был взят в начале августа 2016 года.
Несмотря на ходатайства прокурора и защитников о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме, поскольку дело связано с банковской тайной и пересекается с другими делами о коррупции в Беларусбанке, по которым еще ведется предварительное расследование, судья приняла решение об открытом режиме судебных слушаний.
Сегодня должны вынести приговор
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Еще одни громкий процесс по делу о коррупции в Беларусбанке рассматривается в суде Московского района Минска.
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