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В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка

08.09.2017 13:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен — Sputnik. Начался судебный процесс над еще одним топ-менеджером Беларусбанка Анатолием Боговиком. Он занимал должность  исполнительного директора банка, много лет руководил расчетным центром банковских пластиковых карт Беларусбанка.

В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка
© Sputnik / Виктор Толочко
Топ-менеджеры Беларусбанка отказались давать показания в суде

Среди предъявленных Боговику обвинений — получение взяток и превышение служебных полномочий. Под стражу он был взят в начале августа 2016 года.

Несмотря на ходатайства прокурора и защитников о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме, поскольку дело связано с банковской тайной и пересекается с другими делами о коррупции в Беларусбанке, по которым еще ведется предварительное расследование, судья приняла решение об открытом режиме судебных слушаний.

Сегодня должны вынести приговор двум топ-менеджерам Беларусбанка, дело которых рассматривается в суде Центрального района Минска — Геннадию Господарику и Николаю Цырто. По данным следствия суммы взяток, которые они получали во время работы в Беларусбанке, превышает 650 и 200 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одни громкий процесс по делу о коррупции в Беларусбанке рассматривается в суде Московского района Минска.

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