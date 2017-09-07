В Минске начался суд над еще одним топ-менеджером Беларусбанка

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Начался судебный процесс над еще одним топ-менеджером Беларусбанка Анатолием Боговиком. Он занимал должность исполнительного директора банка, много лет руководил расчетным центром банковских пластиковых карт Беларусбанка.



© Sputnik / Виктор Толочко Топ-менеджеры Беларусбанка отказались давать показания в суде

Среди предъявленных Боговику обвинений — получение взяток и превышение служебных полномочий. Под стражу он был взят в начале августа 2016 года.

Несмотря на ходатайства прокурора и защитников о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме, поскольку дело связано с банковской тайной и пересекается с другими делами о коррупции в Беларусбанке, по которым еще ведется предварительное расследование, судья приняла решение об открытом режиме судебных слушаний.

Сегодня должны вынести приговор двум топ-менеджерам Беларусбанка, дело которых рассматривается в суде Центрального района Минска — Геннадию Господарику и Николаю Цырто. По данным следствия суммы взяток, которые они получали во время работы в Беларусбанке , превышает 650 и 200 тысяч долларов.