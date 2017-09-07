Ольга Хижинкова: посмотри в зеркало и честно скажи – набрала 2 кило

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Ни одного агентства с базой моделей "плюс-сайз" нет в Беларуси, рассказала во время видеомоста в пресс-центре Sputnik модель и победительница конкурсов красоты Ольга Хижинкова.

"Скорее всего, такие модели в Беларуси не будут востребованы. Я веду здоровый образ жизни и лишний вес у моделей для меня – это популяризация не вполне здорового образа жизни, ведь его результатом могут стать и серьезные болезни", – сказала Хижинкова.

В то же время она против и излишней худобы у моделей. Хижинкова подчеркнула, что женское тело всегда красиво, но модель должна быть подтянутой и спортивной. Девушка также сообщила, что белорусские модели в Беларуси не зарабатывают и за приличными гонорарами едут в страны Европы или Азии.

Хижинкова занимается и с юными моделями, которых учит сохранять трезвый взгляд на себя.

"Смотрите в зеркало – делайте это честно: набрала два килограмма, нужно похудеть. Никто не должен вас любить по умолчанию, вы каждый день должны делать что-то, что заставит вас полюбить. И дело не только во внешности: что хорошего ты сделал, как ты проявил себя на работе, можно ли на тебя положиться? Я сама не страдала звездной болезнью и стараюсь от нее оградить подростков, с которыми занимаюсь в Национальной школе красоты", – рассказала модель.

Главный режиссер Национальной школы красоты Беларуси Евгений Клемято посоветовал родителям юных моделей готовить их к большой жизни, чтобы подростки знали цену и поражению, и успеху.

Полную беседу ко Всемирному дню красоты смотрите на видео Sputnik.