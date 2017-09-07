ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер сооснователь дома моды Yves Saint Laurent

08.09.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Сооснователь дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже скончался во Франции после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

Пьер Берже – французский промышленник и меценат. С Ивом Сен-Лораном он познакомился в 1958 году, на долгие годы они остались друзьями и деловыми партнерами. 

В 1987 году Берже запустил журнал Globe, и в нем активно поддерживал на выборах президента Франции Франсуа Миттерана, участвовал во всех предвыборных митингах в его поддержку. Позже стал президентом Ассоциации друзей Института Франсуа Миттерана.

Берже был поклонником оперы, в 1988 году он был назначен  президентом Оперы Бастилии. Являлся почетным президентом Парижской национальной оперы, президентом некоммерческой библиотеки Médiathèque Musicale Mahler.

Берже не только увлекался искусством, любовь к нему сочеталась с активной гражданской и политической позицией, вероятно, потому он купил долю в газете Le Monde. В феврале 2009 года Берже выставил на продажу коллекцию произведений искусства, которую он собирал вместе с Сен-Лораном. Среди них были две из 12 бронзовых голов статуй, украденных из Старого летнего дворца в Китае во время Второй опиумной войны. Когда Китай потребовал вернуть статуи, владелец ответил, что готов сделать это в тот же момент, если Китай согласится соблюдать права человека.

До 2002 года Берже оставался генеральным директором модного дома, а после стал президентом Pierre Bergé – Yves Saint Laurent Foundation.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 2002 года Берже оставался генеральным директором модного дома, а после стал президентом Pierre Bergé – Yves Saint Laurent Foundation.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ольга Хижинкова: посмотри в зеркало и честно скажи – набрала 2 кило
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика