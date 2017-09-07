Умер сооснователь дома моды Yves Saint Laurent

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Сооснователь дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже скончался во Франции после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

Пьер Берже – французский промышленник и меценат. С Ивом Сен-Лораном он познакомился в 1958 году, на долгие годы они остались друзьями и деловыми партнерами.

В 1987 году Берже запустил журнал Globe, и в нем активно поддерживал на выборах президента Франции Франсуа Миттерана, участвовал во всех предвыборных митингах в его поддержку. Позже стал президентом Ассоциации друзей Института Франсуа Миттерана.

Берже был поклонником оперы, в 1988 году он был назначен президентом Оперы Бастилии. Являлся почетным президентом Парижской национальной оперы, президентом некоммерческой библиотеки Médiathèque Musicale Mahler.

Берже не только увлекался искусством, любовь к нему сочеталась с активной гражданской и политической позицией, вероятно, потому он купил долю в газете Le Monde. В феврале 2009 года Берже выставил на продажу коллекцию произведений искусства, которую он собирал вместе с Сен-Лораном. Среди них были две из 12 бронзовых голов статуй, украденных из Старого летнего дворца в Китае во время Второй опиумной войны. Когда Китай потребовал вернуть статуи, владелец ответил, что готов сделать это в тот же момент, если Китай согласится соблюдать права человека.

До 2002 года Берже оставался генеральным директором модного дома, а после стал президентом Pierre Bergé – Yves Saint Laurent Foundation.