Астрологическая карта Минска. Где лучше жить Тельцам, работать Козерогам, отдыхать Ракам

По мнению астрологов, Минск разделен на 12 секторов по числу знаков зодиака. Каждому сектору соответствует свой знак. Например, территория Овна — Ангарская, Дражня и Степянка, жить рожденным под этим знаком хорошо в Курасовщине, а работать в Новинках. Рыбы же могут добиться наибольшего успеха в районе Уручья. Узнайте из инфографики TUT.BY о своем секторе и самых подходящих районах для жизни, отдыха, работы и знакомств.

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Люди относятся к астрологии по-разному: одни верят, другие считают лженаукой

Но даже сами астрологи говорят, что эти рекомендации могут помочь, но не являются панацеей. Поэтому воспринимать их как строгое руководство к действию не нужно.