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Астрологическая карта Минска. Где лучше жить Тельцам, работать Козерогам, отдыхать Ракам
08.09.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
По мнению астрологов, Минск разделен на 12 секторов по числу знаков зодиака. Каждому сектору соответствует свой знак. Например, территория Овна — Ангарская, Дражня и Степянка, жить рожденным под этим знаком хорошо в Курасовщине, а работать в Новинках. Рыбы же могут добиться наибольшего успеха в районе Уручья. Узнайте из инфографики TUT.BY о своем секторе и самых подходящих районах для жизни, отдыха, работы и знакомств.
Люди относятся к астрологии по-разному: одни верят, другие считают лженаукой
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Узнайте из инфографики TUT.BY о своем секторе в соответствии со знаком зодиака и наилучших районах для жизни, отдыха, работы и знакомств.
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