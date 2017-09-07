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Астрологическая карта Минска. Где лучше жить Тельцам, работать Козерогам, отдыхать Ракам

08.09.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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По мнению астрологов, Минск разделен на 12 секторов по числу знаков зодиака. Каждому сектору соответствует свой знак. Например, территория Овна — Ангарская, Дражня и Степянка, жить рожденным под этим знаком хорошо в Курасовщине, а работать в Новинках. Рыбы же могут добиться наибольшего успеха в районе Уручья. Узнайте из инфографики TUT.BY о своем секторе и самых подходящих районах для жизни, отдыха, работы и знакомств.

 

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Люди относятся к астрологии по-разному: одни верят, другие считают лженаукой
Но даже сами астрологи говорят, что эти рекомендации могут помочь, но не являются панацеей. Поэтому воспринимать их как строгое руководство к действию не нужно.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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