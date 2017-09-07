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Молодечненец встретился в лесу c кабанами и спрятался от них на дереве

08.09.2017 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Молодечно отправился в лес за грибами, а наткнулся на кабанов. На помощь ему подоспели отец и сотрудники милиции. Подробности сообщает издание Край.бай.

Случай произошел вблизи деревни Редьки Молодечненского района 7 сентября.

— Молодой человек 1992 года рождения отправился после 18.00 в лес за грибами. Однако в лесу он повстречал стадо кабанов. Чтобы спрятаться от животных, он забрался на дерево и позвонил отцу, — рассказал начальник криминальной милиции Молодечненского РОВД Юрий Кабаков.

Отец, в свою очередь, вызвал милицию. А тем временем приехал на место и стал сигналить сыну и светом фар указывать направление движения. Испугавшись звуков машины, кабаны ушли. Сотрудники милиции также прибыли на место, но к этому времени ситуация уже разрешилась.

— Поход за грибами осенним вечером, когда рано темнеет, мог для парня закончиться трагично, — подчеркнул начальник криминальной милиции.

За год в районе отмечено четыре случая, когда люди заблудились в лесу и с помощью телефона смогли вызвать помощь. Например, 26 августа два друга отправились в сторону Носилово и сбились с пути.

В милиции советуют идти в лес только в яркой одежде, с заряженной батареей мобильного телефона, едой и водой. Родным нужно сообщить, в каком районе вы будете искать грибы-ягоды. Стоит обращать внимание на ориентиры (река, дорога, станция) — чтобы при случае вас было легче отыскать.

 
 
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На помощь 24-летнему парню подоспели его отец и сотрудники милиции.

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