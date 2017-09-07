В Гомеле милиционеры установили видеокамеру в доме ветерана войны, чтобы поймать воровок

98-летний ветеран Великой Отечественной войны в квартире живет один. Однако его практически ежедневно навещают родные люди. В один из таких приходов и обнаружилась пропажа недавно полученной пенсии, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».





Оказалось, женщины стучали в двери пенсионера не впервые — то еды попросят, то воды попить. Сотрудники уголовного розыска решили установить камеру видеонаблюдения в квартире ветерана.

— Действительно, они вновь пришли. Одна разговаривала с пенсионером, а две другие искали в комнатах ценное, переворачивая вещи. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения, что и позволило привлечь их к уголовной ответственности, — рассказала заместитель начальника отдела прокуратуры области Ирина Подковырова.

На суде обвиняемые заверяли, что просто зашли попить чая, однако видеосъемка показывала совсем другое. Сроки наказания за «гостевой визит» получили разные: 2,5 и 2 года в ИК общего режима, а также 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.