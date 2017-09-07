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Студент БГУ в турнире по шутеру Quake выиграл $100 тыс.

08.09.2017 15:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен – Sputnik. Студент третьего курса Белорусского государственного университета выиграл международный турнир Quake Champions, сообщили Sputnik в пресс-службе университета.

Студент БГУ в турнире по шутеру Quake выиграл 0 тыс.
© Pixabay
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Чемпионат текущего года проходил в американском Далласе в рамках турнира QuakeCon.

"Третьекурсник экономического факультета БГУ Никита Марчинский стал двукратным чемпионом мира по Quake Champions", – сказали в вузе. 

Марчинский победил в двух этапах – командном и одиночном и командном. В финале одиночного он был сильнее голландского киберспортсмена.

Студент, использующий в игре ник Clawz, за первое место в чемпионате получил приз в размере 100 тысяч долларов США. В настоящее время он занимается подготовкой к турниру Dreamhack, проведение которого запланировано в Швеции на 1-4 декабря.

Quake – это компьютерный шутер от первого лица, разработанная компанией id Software и выпущенная в 1996 году. Quake является родоначальником одной из самых успешных игровых серий.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат текущего года проходил в американском Далласе в рамках турнира QuakeCon.

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